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Китайский автор Sohu объяснил, как выбрать правильные и полезные для кишечника бананы

Общество
Китайский автор Sohu объяснил, как выбрать правильные и полезные для кишечника бананы
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Пекин, 8 января. Проблемы запора можно решить с помощью бананов, главное при этом правильно выбрать фрукт, пишет пользователь китайской платформы Sohu.

Многие выбирают на прилавке ровно окрашенные плоды, и это большая ошибка. Красивые на вид бананы не несут никакой пользы, они скорее всего незрелые, или выращены с использованием гормонов. Такие фрукты не помогают пищеварению, а лишь усугубляют проблему, так как в них содержатся дубильные вещества.

Пользователь китайского портала рекомендует выбирать бананы с темными пятнами на кожуре. Это перезрелые фрукты, они благотворно воздействуют на работу желудочно-кишечного тракта, помогают при запорах. Также они содержат большое количество питательных веществ. Бананы помогут снизить кровяное давление, облегчить сухость в глазах и боли при язве желудка.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Алена Поташева высказала диаметрально противоположное мнение. Она считает, что употребление недозрелых бананов способно улучшить пищеварение человека. Такие плоды гораздо полезнее спелых, в них содержится больше клетчатки.

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здоровье банан фпукты
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