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Министр обороны Турции Акар анонсировал встречу с США по вопросу истребителей F-35

  /   Обновлено: 08 января 2022 19:19
Армия
Министр обороны Турции Акар анонсировал встречу с США по вопросу истребителей F-35
pixabay.com

Анкара, 8 января. Турция и Соединенные Штаты проведут встречу с обсуждением вопроса истребителей F-35 в ближайшие дни. Такое заявление сделал турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

По его словам, в текущий момент идет подготовка к переговорам — двустороння встреча должна состояться в Вашингтоне.

«Переговоры с США по F-35 продолжаются. В ближайшие дни в США состоится встреча по поводу F-35, ведется подготовка», — указал Акар.

Стоит отметить, до этого в ноябре представители минобороны Турции посетили США, чтобы обсудить с американскими коллегами поставки истребителей F-35 и F-16. О встрече также сообщил глава военного ведомства, подчеркивая, что Анкара готова искать и другие варианты для обеспечения своей безопасности.

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сша турция переговоры истребитель f-35
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