Начало января для американского индекса S&P 500 стало худшим за пять лет

Нью-Йорк, 8 января. Американский фондовый индекс упал на 1,9% за первую неделю торгов в новом году. Такого неприятного старта не фиксировалось с 2016 года, сообщают «Ведомости».

Аналитики предполагают, что на столь негативную динамику повлиял новостной фон, связанный с возможным ужесточением политики ФРС. Связь особенно четко наблюдалась на падении акций технологических компаний, таких как Tesla, Nvidia и Alphabet.

Федеральная резервная система США также анонсировала повышение ключевой ставки в 2022 году. Помимо увеличения этого показателя, представители регулятора заявили о сокращении выкупа облигаций до 30 миллиардов долларов в месяц.

Президент США Джозеф Байден ранее заявил, что его не беспокоит отрицательная динамика фондового рынка.