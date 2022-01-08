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Начало января для американского индекса S&P 500 стало худшим за пять лет

  /   Обновлено: 08 января 2022 19:08
Экономика
Начало января для американского индекса S&P 500 стало худшим за пять лет
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Нью-Йорк, 8 января. Американский фондовый индекс упал на 1,9% за первую неделю торгов в новом году. Такого неприятного старта не фиксировалось с 2016 года, сообщают «Ведомости».

Аналитики предполагают, что на столь негативную динамику повлиял новостной фон, связанный с возможным ужесточением политики ФРС. Связь особенно четко наблюдалась на падении акций технологических компаний, таких как Tesla, Nvidia и Alphabet.

Федеральная резервная система США также анонсировала повышение ключевой ставки в 2022 году. Помимо увеличения этого показателя, представители регулятора заявили о сокращении выкупа облигаций до 30 миллиардов долларов в месяц.

Президент США Джозеф Байден ранее заявил, что его не беспокоит отрицательная динамика фондового рынка.

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сша фондовый рынок биржевые индексы S&P 500
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