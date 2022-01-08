Режиссер Васильев: «Может быть, фильм «Не смотрите наверх» окажется пророческим»

Создателям фильма «Не смотрите наверх» не стоит преждевременно радоваться популярности картины у зрителей. Таким мнением в беседе с ФАН поделился создатель ролика о русской кибердеревне, режиссер Сергей Васильев.

Как стало известно, сатирический фильм «Не смотрите наверх» стал самым просматриваемым за неделю на сервисе Netflix.

«Мне кажется, то, что он стал самым просматриваемым за неделю, это интересно. Однако нужно смотреть в более длительной перспективе. Как только выходит новый популярный фильм, он сразу становится самым просматриваемым. Такой рейтинг достаточно скоротечный. Мне фильм показался интересным, нетипичным. Это сатирическая картина. Такого кино в последнее время выходит достаточно мало. Это вообще довольно специфический жанр», — отметил режиссер.

Сергей Васильев также указал на один, на его взгляд, небольшой недостаток ленты, который, впрочем, едва ли можно считать существенным.

«К концу фильм показался мне скучноватым, но поскольку это сатирическое высказывание, думаю, он не обязан обладать драйвом блокбастера, триллера или детектива. Наверное, он может себе позволить проседать по темпу. В целом фильм довольно интересный. Может быть, через несколько лет мы узнаем, что он пророческий», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он поделился еще несколькими наблюдениями по поводу картины с участием Леонардо Ди Каприо.

«Фильм предполагает некую сатиру и гротеск. Естественно, что там имеют место какие-то преувеличения, возможно, переигрывание. Это смотрится естественно. Если посмотреть предыдущие работы режиссера, у него такой стиль: с одной стороны, документальный, с другой стороны, гротескный. Некоторые персонажи там несколько ломают четвертую стену», — подытожил создатель ролика о русской кибердеревне.

Ранее блогер BadComedian в беседе с ФАН поделился своим отношением к мату и эротике в кино. По его мнению, все это вполне уместно в картинах, но только в тех случаях, когда оправдано.