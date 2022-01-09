«ЕС устал собирать по миру бедноту»: политолог Маркелов о членстве Украины в НАТО

Германия очень болезненно воспринимает желание Вашингтона ставить ее в разные «политические позы». Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Как сообщили СМИ, на немецком телевидении вышел сюжет о том, что ни одна страна — участник НАТО не хочет видеть Украину в Альянсе.

«Безусловно, в Евросоюзе уже давно нарастает альтернативная повестка в отношении Киева. Постоянно шла спекуляция на теме вхождения Украины в НАТО. Теперь все больше экспертов понимают, что воюющее государство или то, в котором идут боевые действия, никогда в жизни не вступит ни в один альянс. Сначала нужно решить внутренние проблемы», — сообщил эксперт.

Сергей Маркелов также отметил, что такой материал способен оказать серьезное влияние на отношения Брюсселя с Киевом.

«Очень здорово, что появился такой маячок в виде сюжета на немецком телевидении. Для Евросоюза важно мнение немцев. Их позиция по любому вопросу становится значимой и приоритетной для рассмотрения всеми странами ЕС», — пояснил собеседник ФАН.

facebook.com / Сергей Маркелов

В завершение он добавил, что немецкое правительство устало от указаний из Вашингтона.

«Берлин находится в политической депрессии из-за беспрецедентного давления [со стороны США] по «Северному потоку — 2». Не то чтобы этот сюжет был сделан в отместку. Просто ЕС устал собирать по миру бедноту. Важно помнить, что Германия в Евросоюзе выступает за самостоятельное принятие решений. Она болезненно относится к тому, что ее ставят в определенные «политические позы». Между тем это страна-стоик», — подытожил политсоветник.

Ранее Сергей Маркелов в беседе с ФАН отметил, что после угроз на бумаге Брюссель может воздействовать на Варшаву так называемым политическим кнутом. Например, ЕС может бросить Польшу один на один с экономическим и миграционным кризисами.