Глава исполкома СНГ Лебедев рассчитывает на скорейшее восстановление порядка в Казахстане

Москва, 8 января. Мир и порядок в Казахстане будет восстановлен в ближайшее время, уверен председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

В комитете считают, что благодаря совместным усилиям обстановка в Казахстане стабилизируется. Республика продолжит свой путь, направленный на рост экономического потенциала и обеспечение гражданских прав, отметил Лебедев.

«Мы глубоко убеждены, что общими усилиями казахстанцев и их друзей из стран СНГ мир и порядок вскоре будут восстановлены», — сказал глава исполкома.

Ранее стало известно, что казахский лидер Касым-Жомарт Токаев поблагодарил страны Организации договора о коллективной безопасности за поддержку. Он сделал соответствующее заявление в ходе выступления на телевидении.