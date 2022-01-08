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МИД России сообщил о постепенном возвращении Казахстана к нормальной жизни

  /   Обновлено: 08 января 2022 17:33
Политика
МИД России сообщил о постепенном возвращении Казахстана к нормальной жизни
pixabay.com

Москва, 8 января. Хозяйственно-экономическая жизнь в Казахстане налаживается. Об этом говорится в сообщении МИД России, которе опубликовано на сайте ведомства.

Республика возобновила движение пассажирских поездов. Работа некоторых платежных систем стабилизировалась.

«Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау», — указано в сообщении МИД.

Экстремистов убрали из административных зданий в Алма-Ате. Боевики, провоцировавшие беспорядки, задержаны или ликвидированы.

«Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет», — добавили в министерстве.

Граждане России смогут уехать из Казахстана на специальном рейсе Министерства обороны России. Он проследует 9 января из Алма-Аты в Иваново и Оренбург.

В республике 10 января объявлен общенациональный траур. Он связан с гибелью людей из-за беспорядков.

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Казахстан мид протесты
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