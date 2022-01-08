Дважды разведенный Брэд Питт считает себя настоящим сердцеедом

Лос-Анджелес, 8 января. Знаменитый голливудский актер Бред Питт пользуется успехом не только у поклонниц, но и у звезд противоположного пола. Поскольку за его спиной не один громкий роман, артист считает себя настоящим сердцеедом.

Питту удавалось покорить сердца многих голливудских знаменитостей. Например, он встречался с актрисой Гвинет Пэлтроу, роман с которой закрутился у него на съемках фильма «Семь», пишет PopCornNews.

Хотя звезды успели обручиться, их отношения так и не привели к свадьбе. Через несколько месяцев после начала романа Питт и Пэлтроу объявили о расставании. Актриса посчитала, что еще не готова к браку.

Первой женой Питта стала актриса Дженнифер Энистон. Знаменитости, поженившиеся в 2000 году, считались одной из самых ярких пар Голливуда. Однако актеры развелись через пять лет после свадьбы. Говорили, что причиной разрыва стало нежелание Энистон рожать детей, но сама актриса это опровергала.

instagram.com / @jenniferaniston

Еще до развода с первой женой у Питта начался роман с Анджелиной Джоли, с которой они встретились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Впоследствии звезды сыграли свадьбу и стали многодетными родителями — у них появились как родные, так и приемные дети. Но весной 2019 года второй брак Питта был расторгнут по решению суда. Бывшие супруги до сих пор не могут поделить сыновей и дочерей.

Пока артист, судя по всему, не намерен снова вступать в брак. Однако проблем с поиском возлюбленной у Питта быть не должно, несмотря на возраст.

«Я краду сердца», — говорил дважды разведенный актер в одном из интервью.

Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит» / PD

Ранее стало известно о намерении Питта помириться с Джоли ради детей. Актер устал ругаться и судиться с бывшей женой.