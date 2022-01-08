NI: США утратили господство в воздухе из-за российских истребителей Су-35

Москва, 8 января. Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 значительно превосходит американские боевые самолеты по тактико-техническим характеристикам, что вызывает серьезную обеспокоенность в Пентагоне. К такому выводу пришли эксперты американского журнала The National Interest.

Аналитики отметили, что авиация Военно-воздушных сил США всегда действует в условиях технического и численного превосходства над противником. Однако российский истребитель Су-35 лишил Соединенные Штаты неоспоримого превосходства в воздухе.

По их словам, Су-35 постоянно модернизируется и оснащается современным вооружением. Кроме того, истребитель обладает мощнейшими средствами радиоэлектронной борьбы.

«Су-35С может похвастаться мощной цифровой системой радиоэлектронного подавления с технологией цифрового запоминания, которая способна сбить с толку американскую ракету AIM-120 AMRAAM», — говорится в публикации.

В Пентагоне прекрасно знают о том, что Су-35 представляет угрозу для всех самолетов ВВС США. Боевой потенциал и характеристики российского истребителя беспокоят Пентагон, однако у американской стороны нет плана действий, который позволил бы изменить эту ситуацию.

Ранее стало известно, что в 2023 году могут начаться поставки обновленных истребителей Су-30СМ2 в Воздушно-космические силы РФ. В настоящее время самолет Су-30СМ2 с новым двигателем АЛ-41Ф-1С проходит испытания, которые будут завершены к декабрю 2023 года.