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Американскому политологу привиделся «украинский сценарий» в Казахстане

Весь мир
Американскому политологу привиделся «украинский сценарий» в Казахстане
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Вашингтон, 8 января. По мнению доцента кафедры политологии из американского штата Пенсильвания Лены Суржко Харнед, Казахстан «пополнил список» бывших советских республик, чьей независимости якобы угрожает Россия. Об этом она написала на сайте американского филиала международного портала The Conversation.

«Исследователь постсоветской Украины», как называет себя Харнед, считает, что действия России в Казахстане очень похожи на поведение Москвы в 2014 году.

«В Казахстане, как и на Украине в 2014 году, российское правительство называет свое военное присутствие допустимым и осуществляемым по просьбе законного правительства. Как и на Украине, российское правительство подчеркивает, что внешние силы несут ответственность за беспорядки в бывшей советской республике. Как и на Украине, Российская Федерация указала на необходимость защиты русскоязычного населения», — отмечает автор публикации.

Наличие официального обращения властей Казахстана за помощью к ОДКБ автор материала объясняет тем, что президент страны Касым-Жомарт Токаев является «твердым союзником Путина».

Ранее зарубежные эксперты уже предпринимали попытки дискредитировать действия миротворческого контингента ОДКБ. В частности, автор американского издания Foreign Policy написал, что Россия якобы может использовать сложившуюся ситуацию для аннексии части Казахстана.

МИД России неоднократно подчеркивал, что отправка российских военных в Казахстан – «абсолютно легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства страны оказать содействие в обеспечении безопасности».

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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