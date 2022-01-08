МИД России разбирается в ситуации с задержанием корреспондента RT в Казахстане

Москва, 8 января. Россия разбирается с ситуацией вокруг задержания внештатного журналиста телеканала RT в Казахстане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представители телеканала до этого сообщили, что корреспондент RT Станислав Обищенко был задержан в Казахстане, передает РИА Новости.

«Мы в курсе, разбираемся», — заявила Мария Захарова.

МИД России ранее осудил отсутствие реакции ОБСЕ на ситуацию с нападением на журналистов в Казахстане. По словам дипломатов, игнорирование со стороны международной организации своих прямых обязанностей в сложившейся с журналистами ситуации чревато печальными последствиями.