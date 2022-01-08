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Самолеты ВКС РФ выполнят свыше 20 рейсов из Иваново в Казахстан для переброски техники

Армия
Самолеты ВКС РФ выполнят свыше 20 рейсов из Иваново в Казахстан для переброски техники
mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Москва, 8 января. Российские военно-транспортные самолеты Ил-76 выполнят более 20 рейсов для переброски техники и миротворческих сил из Иваново в Казахстан. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации военного ведомства, самолеты ВКС РФ вылетают с аэродрома «Северный». В республику перебрасываются не только миротворцы, но и новые образцы техники, в том числе плавающие бронетранспортеры БТР-МД «Ракушка».

«Самолетами военно-транспортной авиации планируется выполнить более 20 самолето-рейсов. По прибытию военнослужащие российского миротворческого контингента приступят к выполнению задач», — подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.

Российские миротворцы из состава сил ОДКБ выполняют в Казахстане задачи по охране важных государственных объектов. В то же время местные правоохранительные силы самостоятельно справляются со стабилизацией обстановки в республике и обеспечению правопорядка.

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Казахстан вкс рф ил-76
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