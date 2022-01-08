Ливийские группировки возобновили столкновения в Триполи

Триполи, 8 января. На протяжении нескольких последних дней происходили вооруженные стычки между группировками в ливийской столице, сообщает канал Sky News Arabia.

Согласно источникам СМИ, столкновения имели место между членами так называемой «Службы поддержки стабильности», возглавляемой террористом Ганивой аль-Кикли и боевиками, интегрированными в 301-й батальон. Звуки интенсивной стрельбы доносились из районов, расположенных на юге города, беспорядки также затронули центр Триполи.

Количество пострадавших среди представителей группировок и местных жителей в результате ряда инцидентов не сообщается. Муниципальные власти и переходное Правительство национального единства никак не прокомментировали произошедшее.

Мобилизация вооруженных формирований на западе страны началась после срыва президентских выборов, запланированных на 24 декабря. Наблюдатели предостерегают от возобновления широкомасштабного военного конфликта. Боевые действия ставят под угрозу попытки назначить новую дату всеобщего голосования.

В последние месяцы группировки неоднократно устраивали столкновения с целью воспрепятствовать организации электорального процесса. Так, бандиты, в число которых вошли сторонники запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1, предприняли попытку штурма штаб-квартиры избирательной комиссии за две недели до назначенного срока плебисцита.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Юсуф Акури на днях заявил, что выходом из сложившейся в стране ситуации является объединение государственных ведомств и роспуск вооруженных формирований. Он назвал проблему безопасности главным препятствием на пути проведения выборов.

1 Организация запрещена на территории РФ.