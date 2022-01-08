Баранец предупредил о негативных для Курил последствиях оборонного соглашения Японии и США

Москва, 8 января. США и Япония подписали новое соглашение по поводу снабжения американских военных баз на Окинаве. По словам военного обозревателя «КП» Виктора Баранца, укрепление этой дружбы угрожает Курилам.

Токио выделит на поддержание боеспособности американских военных баз не менее девяти миллиардов долларов. В беседе с «ПолитРоссией» военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец подчеркнул растущие в Токио «антироссийские» настроения и отметил, что новое соглашение угрожает безопасности Курильских островов.

«Сейчас Япония хочет стать владычицей в своем регионе, но у нее пупок лопнет решить такую задачу, поэтому надо опираться на дядьку, который предлагает жирный кусок пирога», — утверждает Баранец.

Не сложно догадаться, что под жирным куском Баранец подразумевает Курилы, на которые Токио претендует с 1953 года. Японские власти не намерены сбавлять обороты даже после более полувека безосновательных претензий.

«Я думаю, что все финансовые маневры Токио имеют далекоидущую цель: превратить страну в мощный опорный пункт против России», – объяснил военный обозреватель КП.

По словам Баранца, стратегия может развиваться постепенно: сначала Япония будет проводить учения с НАТО, а потом вступит в ее ряды и начнет грозить России.

Ранее китайские аналитики издания Sohu предупредили Японию о серьезных последствиях атаки на Курилы и отметили, что ВС РФ под силу стереть ее лица земли.