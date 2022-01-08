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Новогодний эпизод «Гарри Поттера» стал самым просматриваемым на «Амедиатеке»

  /   Обновлено: 08 января 2022 17:13
Общество
Новогодний эпизод «Гарри Поттера» стал самым просматриваемым на «Амедиатеке»
Кадр из фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

Москва, 8 января. Воссоединение актеров из серии фильмов о Гарри Поттере в специальном выпуске, посвященном двадцатилетию франшизы, стало самым просматриваемым проектом на российском сервисе «Амедиатека», сообщила пресс-служба площадки.

В период с 1 по 2 января количество просмотров эпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» составило 79% от всех просмотров контента в «Амедиатеке». Новогодний выпуск также появился на американской платформе HBO Max.

Актеры Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон впервые за долгое время собрались вместе и переместились в Хогвартс. Они вспоминали свое взросление на съемочной площадке, а также трогательные моменты, сделавшие их добрыми друзьями.

Оказалось, что съемки в «Гарри Поттере» были главной причиной неуспеваемости Уотсон и Рэдклиффа в школе. Родители юных актеров боялись пробелов в их образовании. Однако режиссер Крис Коламбус убедил родственников — роль юных волшебников принесет их наследникам намного больше, чем учеба в школе.

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Гарри Поттер фильм спецвыпуск
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