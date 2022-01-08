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Госдеп США подтвердил обсуждение поставок ПЗРК Stinger на Украину

  /   Обновлено: 08 января 2022 17:06
Армия
Госдеп США подтвердил обсуждение поставок ПЗРК Stinger на Украину
wikipedia.org  /  The U.S. Army / Guard air defense units protect nation's capital / Public Domain

Вашингтон, 8 января. Американские власти обсуждали поставку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила высокопоставленный представитель Государственного департамента США.

Чиновник американского внешнеполитического ведомства в ходе телефонного брифинга ответила на вопрос о возможности предоставления ВСУ комплексов Stinger из США или других стран НАТО.

«Вопрос о Stinger ставился. Но конкретного ответа на данный вопрос у меня действительно нет», — заявила представитель Госдепа США.

Она подчеркнула, что с 2014 года Вашингтон оказал Киеву военную помощь на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов.

Ранее обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, как ВСУ опозорились при испытаниях американских ракетных комплексов Javelin в Донбассе.

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Все новости / Армия / Госдеп США подтвердил обсуждение поставок ПЗРК Stinger на Украину
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