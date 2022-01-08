Председатель исполкома СНГ Лебедев заявил о поддержке бандитов в Казахстане из-за рубежа

Москва, 8 января. Боевики заранее подготовились к массовым выступлениям в Казахстане для дестабилизации обстановки, заявил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, бандиты получали поддержку из-за рубежа для организации беспорядков.

Сергей Лебедев подчеркнул, что при помощи общих усилий мир и порядок на территории Казахстана будет восстановлен.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что бандиты и террористы, участвующие в беспорядках в республике, хорошо обучены и организованы. В то же время глава государства отказался вести переговоры с радикалами, отметив, что правоохранители «должны их убить».