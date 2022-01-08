Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 17:49
17:49
Весь мир
США усилили присутствие на востоке Сирии после ракетного обстрела американской базы
17:48
Общество
«Выбор между жизнью и отпуском»: пассажиры задержанного рейса в Шарм-эш-Шейх опасаются вылета самолета
17:46
Весь мир
Спасли не одну жизнь: как российские инструкторы обучили саперов ЦАР разминировать дороги
17:45
Происшествия
Один человек погиб и 49 пострадали во время массовых беспорядков в Атырауской области
17:45
Шоу-бизнес
Дочь МакSим надела платье матери для домашней фотосессии
17:44
Экономика
Российский рынок вагоностроения может сократиться в 2022 году
17:40
Спорт
Российские биатлонисты Бабиков и Резцова победили в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира
17:38
Общество
Зуд и сухость: дерматолог Петросова объяснила, чем категорически нельзя увлажнять кожу в мороз
17:35
Общество
Пассажиры рейса до Шарм-эш-Шейха более девяти часов ожидают вылета из аэропорта Пулково
17:35
Политика
Глава исполкома СНГ Лебедев рассчитывает на скорейшее восстановление порядка в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кнутов: попытки Великобритании создать собственное гиперзвуковое оружие обречены на провал

  /   Обновлено: 08 января 2022 17:10
Армия
Кнутов: попытки Великобритании создать собственное гиперзвуковое оружие обречены на провал
royalnavy.mod.uk  /  The Royal Navy website

Москва, 8 января. Имперские амбиции Великобритании подталкивают Лондон к созданию собственного гиперзвукового оружия, однако подобные планы британского руководства обречены на провал. К такому выводу пришел военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин сообщил, что Лондон планирует разработать собственные гиперзвуковые ракеты, «чтобы конкурировать с растущей военной мощью России». Кнутов напомнил, что в настоящее время РФ является единственной страной, которая обладает гиперзвуковым оружием. При этом ранее о планах получить гиперзвуковое оружие уже заявляли Япония, Франция и США. Теперь к ним намерена присоединиться и Великобритания, передает «ПолитРоссия».

«Создать гиперзвуковое оружие достаточно сложно, потому что нужны особые материалы и особая система управления. Во время полета на больших — гиперзвуковых — скоростях объекты могут покрываться плазмой, а плазма не пропускает электромагнитные волны. Поэтому управлять таким объектом в традиционном варианте практически невозможно», — пояснил он.

По его словам, воинственные заявления Лондона — не более чем слова, так как финансовые и научные возможности Великобритании являются недостаточными для реализации подобных проектов.

Ранее стало известно, что экипаж фрегата Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» осуществил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Ракета пролетела более 400 километров и успешно поразила цель

Вернуться назад
Все новости / Армия / Кнутов: попытки Великобритании создать собственное гиперзвуковое оружие обречены на провал
россия великобритания гиперзвуковое оружие кнутов
Комментировать