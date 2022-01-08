Кнутов: попытки Великобритании создать собственное гиперзвуковое оружие обречены на провал

Москва, 8 января. Имперские амбиции Великобритании подталкивают Лондон к созданию собственного гиперзвукового оружия, однако подобные планы британского руководства обречены на провал. К такому выводу пришел военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин сообщил, что Лондон планирует разработать собственные гиперзвуковые ракеты, «чтобы конкурировать с растущей военной мощью России». Кнутов напомнил, что в настоящее время РФ является единственной страной, которая обладает гиперзвуковым оружием. При этом ранее о планах получить гиперзвуковое оружие уже заявляли Япония, Франция и США. Теперь к ним намерена присоединиться и Великобритания, передает «ПолитРоссия».

«Создать гиперзвуковое оружие достаточно сложно, потому что нужны особые материалы и особая система управления. Во время полета на больших — гиперзвуковых — скоростях объекты могут покрываться плазмой, а плазма не пропускает электромагнитные волны. Поэтому управлять таким объектом в традиционном варианте практически невозможно», — пояснил он.

По его словам, воинственные заявления Лондона — не более чем слова, так как финансовые и научные возможности Великобритании являются недостаточными для реализации подобных проектов.

Ранее стало известно, что экипаж фрегата Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» осуществил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Ракета пролетела более 400 километров и успешно поразила цель