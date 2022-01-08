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Зуд и сухость: дерматолог Петросова объяснила, чем категорически нельзя увлажнять кожу в мороз
Общество
Зуд и сухость: дерматолог Петросова объяснила, чем категорически нельзя увлажнять кожу в мороз
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Дерматолог Инна Петросова в беседе с ФАН порекомендовала воздержаться от косметики для увлажнения с сомнительными компонентами. Когда холода испытывают кожу на прочность, стоит внимательно отнестись к ежедневному уходу за лицом и телом.

«Чтобы кожа чувствовала себя комфортно в условиях низких температур, нужно чаще использовать питательные кремы, которые содержат большое количество жиров. Чтобы не допустить потрескивания и сухости кожи, надо изменить моцион — увлажняющие компоненты использовать в вечернее время, а питательные перенести на утро. Категорически не рекомендуется наносить уход за полчаса-час до выхода на улицу», — говорит собеседник.

Главное — не забывать пользоваться косметикой, так как высокая сухость воздуха в помещении и очень жесткая вода негативно влияют на эпидермис. Частое использование очищающих средств ведет к повреждению жировой оболочки кожи, повышенной сухости и появлению патологий: возникают покраснения, зуд и шелушения.

«Если проблемы избежать не удалось, то стоит присмотреться к более профессиональной дерматологической косметике, в составе которой будет большое количество жиров и липидов. Также рекомендуется уменьшить воздействие с водой и использовать тоники, которые не требуют смывания», — обращает внимание Петросова.

Зуд и сухость: дерматолог Петросова объяснила, чем категорически нельзя увлажнять кожу в мороз
pixabay.com / silviarita

Эксперт настоятельно не рекомендует устанавливать диагноз самостоятельно. Симптоматика, по мнению «диванных экспертов», в Сети может быть одинакова, но последствия ― разными.

«За неправильным лечением может последовать ряд болезней. В моей практике пациенты злоупотребляют лекарственными препаратами для кожи. К народным средствам отношусь терпимо, ничего не имею против. Не рекомендую использовать для увлажнения овощи, фрукты, особенно цитрусовые из-за возможной аллергической реакции. При первых негативных симптомах, если чувствуете, что не справляетесь, не ждите ухудшения, а обратитесь за консультацией дерматолога. Возможно, для лечения потребуются более серьезные лекарственные препараты», — заключила эксперт ФАН.

Тем временем умывание лица «до скрипа» грозит серьезным повреждением кожи лица и провоцированием преждевременного увядания. Косметолог Анастасия Степанова рассказала, что для умывания нужно выбирать мягкие средства, которые соответствуют типу кожи.

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