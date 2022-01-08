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The Telegraph: Европа испугалась строительства газопровода России и КНР «Сила Сибири — 2»

Политика
The Telegraph: Европа испугалась строительства газопровода России и КНР «Сила Сибири — 2»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Лондон, 8 января. Европейские страны «приревновали» Россию к Китаю после новостей о строительстве нового газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом сообщил обозреватель Рейчел Миллард в статье для The Telegraph.

По словам журналиста, Евросоюз и Британия были слишком заняты спорами вокруг «Северного потока — 2», поэтому они пропустили момент, когда Россия и Китай решили удвоить поставки ресурсов в Азию. Новая магистраль предусматривает эквивалентную мощность в 50 млрд кубометров топлива в год.

На Западе начали беспокоиться, что «Сила Сибири — 2» повлияет на энергетическую безопасность Европы. Действующие газовые маршруты получают ресурсы из месторождений в Восточной Сибири, однако новая магистраль может присоединиться к недрам в районе Ямала, которые снабжают Европу газом.

«Это поднимает вопросы относительно будущих поставок на континент», — опасаются британские эксперты.

The Telegraph: Европа испугалась строительства газопровода России и КНР «Сила Сибири — 2»
gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Аналитик из ICIS Томаш Маржец-Мансер отметил, что у России достаточно топлива для удовлетворения потребностей всех сторон, однако Москва может отдать предпочтение покупателю, который предложит более выгодные условия.

Обозреватель издания Daily Express Энтони Ашкенази ранее сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину удалось переиграть Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай.

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китай газ европа сила сибири
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