Лолита призвала россиян не участвовать в сомнительных челленджах

Москва, 8 января. Певица Лолита Милявская прокомментировала интервью Ксении Собчак с блогером, Instagram-коучем Еленой Блиновской. По мнению певицы, не стоит участвовать в челленджах, за которые нужно платить.

Интервью Собчак с «дамой, которая устраивает «марафон желаний»», очень понравилось Милявской. Артистка вспомнила, что как-то ей на электронную почту пришло письмо с предложением поучаствовать в челлендже с интервальным голоданием. К подобным рассылкам звезда относится крайне негативно и другим не советует пускаться в эти авантюры.

«Я вас очень прошу. Будьте взрослыми людьми. Чудес не так много на свете, одно из чудес называется жизнь, ее нам подарили родители. Я очень хочу, чтобы вы ее не омрачали. Любой вид голодания может быть прописан только врачами», — пояснила певица.

Prt Scr instagram.com / @lolitamilyavskaya

Лолита пошутила, что вместо платных курсов фанаты могут «сброситься по рублю» ей на покупку препарата против похмелья. Так она приходит в себя после «шикарных» праздников.

Ранее сообщалось, что во время интервью Блиновская неоднократно отпускала грубые комментарии в адрес Собчак. Актриса Наталья Рудова была неприятно удивлена поведением Instagram-коуча, которая оказалась не такой «просветленной», как о ней привыкли думать.