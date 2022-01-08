Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 17:49
17:48
Общество
«Выбор между жизнью и отпуском»: пассажиры задержанного рейса в Шарм-эш-Шейх опасаются вылета самолета
17:46
Весь мир
Спасли не одну жизнь: как российские инструкторы обучили саперов ЦАР разминировать дороги
17:45
Происшествия
Один человек погиб и 49 пострадали во время массовых беспорядков в Атырауской области
17:45
Шоу-бизнес
Дочь МакSим надела платье матери для домашней фотосессии
17:44
Экономика
Российский рынок вагоностроения может сократиться в 2022 году
17:40
Спорт
Российские биатлонисты Бабиков и Резцова победили в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира
17:38
Общество
Зуд и сухость: дерматолог Петросова объяснила, чем категорически нельзя увлажнять кожу в мороз
17:35
Общество
Пассажиры рейса до Шарм-эш-Шейха более девяти часов ожидают вылета из аэропорта Пулково
17:35
Политика
Глава исполкома СНГ Лебедев рассчитывает на скорейшее восстановление порядка в Казахстане
17:32
Политика
МИД России сообщил о постепенном возвращении Казахстана к нормальной жизни
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президент Казахстана Токаев подписал документ об объявлении общенационального траура

Политика
Президент Казахстана Токаев подписал документ об объявлении общенационального траура
pixabay.com

Нур-Султан, 8 января. Днем общенационального траура в Казахстане стало 10 января. Президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий документ.

Информация появилась в Telegram-канале, где казахские министерства публикуют сообщения. Траур объявлен в связи с человеческими жертвами в ходе беспорядков, которые прошли в некоторых городах республики.

«Касым-Жомарт Токаев подписал документ об объявлении общенационального траура в РК в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов», — сказано в сообщении.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отстранил от занимаемой должности заместителя секретаря Совбеза Казахстана Азамата Абдымомунова. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Президент Казахстана Токаев подписал документ об объявлении общенационального траура
Казахстан траур токаев
Комментировать