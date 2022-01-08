Президент Казахстана Токаев подписал документ об объявлении общенационального траура

Нур-Султан, 8 января. Днем общенационального траура в Казахстане стало 10 января. Президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий документ.

Информация появилась в Telegram-канале, где казахские министерства публикуют сообщения. Траур объявлен в связи с человеческими жертвами в ходе беспорядков, которые прошли в некоторых городах республики.

«Касым-Жомарт Токаев подписал документ об объявлении общенационального траура в РК в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов», — сказано в сообщении.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отстранил от занимаемой должности заместителя секретаря Совбеза Казахстана Азамата Абдымомунова. Глава государства уже подписал соответствующий указ.