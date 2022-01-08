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Тренд на вещи-трансформеры активно развивается: маркетолог Григорьев
Общество
Тренд на вещи-трансформеры активно развивается: маркетолог Григорьев
фото из личного архива Николая Григорьева  / 

Производители товаров стремятся организовать среду обитания человека по принципу цифровой фоторамки. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Как сообщили СМИ, в рамках технологической выставки в Лас-Вегасе компания BMW представила автомобиль, который может менять цвет кузова.

«Изменение цвета кузова — первые робкие шаги в тренде, который будет только набирать обороты. Автомобильные компании сейчас очень активно работают с направлением изменения салона машин. Сегодня вам захотелось светло-коричневый цвет кожи, а завтра белый, — пожалуйста! Приборные панели в авто становятся все более электронными. Это возможность менять стиль оформления, например, спидометра», — сообщил эксперт.

Николай Григорьев также отметил, что такие инновации будут повсеместно внедряться в повседневную жизнь.

«Давно известен такой милый сувенир, как цифровая фоторамка, где на экране меняются фотографии. Сейчас ведутся разработки, которые позволят менять обои на стенах квартиры, цвет потолка. Это трансформация среды обитания. Пока что идет поиск подходящих технологий и материалов», — пояснил собеседник ФАН.

Тренд на вещи-трансформеры активно развивается: маркетолог Григорьев
Pr Scr vk.com / группа «Лахта Центр» «ВКонтакте»

В завершение он добавил, что в перспективе производители будут стремиться преображать не только внешний вид своих продуктов, но и их форму.

«Часто говорят о цифровых технологиях, биотехнологиях, но есть еще один крупный раздел научно-технической революции. Он так и называется — новые материалы, которые сочетают в себе ранее несовместимые свойства. Они позволят создавать конструкты-трансформеры. Пока они только визуальные: позволяют менять цвет, изображение. Однако вполне возможно, что в определенный момент появится что-то по примеру того самого жидкого терминатора из кино», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН развеял стереотипы о значении деталей одежды в большой политике. По его словам, жесты и интонация помогут донести нужную мысль до собеседника лучше, чем загадки в деталях гардероба.

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bmw григорьев маркетолог
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