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Политолог Лейрос заявил о причастности США и Турции к хаосу в Казахстане

  /   Обновлено: 08 января 2022 16:38
Политика
Политолог Лейрос заявил о причастности США и Турции к хаосу в Казахстане
Федеральное агентство новостей

Бразилиа, 8 января. Кризис в Казахстане стал предупреждающим сигналом Запада для России перед проведением женевского саммита. К такому выводу пришел бразильский политолог Лукас Лейрос в статье на портале InfoBrics.

По словам эксперта, хаос на территории Казахстана выгоден двум странам — Турции и США. Эти государства заинтересованы в установлении своего влияния на постсоветском пространстве Центральной Азии, передает «ПолитРоссия».

«Для этого им нужно подорвать авторитет России и Китая в регионе. Казахстан представляет особый стратегический интерес, учитывая его близость и к российской территории, и к Синьцзян-Уйгурскому автономному району КНР», — отметил политолог.

Политолог Лейрос заявил о причастности США и Турции к хаосу в Казахстане
Федеральное агентство новостей /

Плюс ко всему кризисная ситуация в Казахстане стала своеобразным предупреждением для Москвы со стороны Вашингтона перед проведением саммита России и НАТО по вопросу Украины.

«Не исключено, что Вашингтон посылает Москве сигнал о том, что готов вести переговоры о ситуации в Восточной Европе, однако при этом намерен активизировать деятельность в Центральной Азии», — заключил автор статьи.

Представитель Госдепа ранее указал на неготовность США обсуждать с Россией вывод сил из Европы. По его словам, некоторые сообщения СМИ на эту тему не соответствуют действительности.

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Казахстан сша нато
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