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Комиссия по Мангистауской области продолжит работу в столице Казахстана

Политика
Комиссия по Мангистауской области продолжит работу в столице Казахстана
pixabay.com

Нур-Султан, 8 января. Правительственная комиссия Казахстана по ситуации в Мангистауской области продолжит свою деятельность в Нур-Султане. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Протестные акции начались именно с этого региона. Про поручение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева ранее была сформирована правительственная комиссия, которая пообещала снизить цена на газ.

Пресс-служба кабмина сообщила, что структура продолжает свою работу в Нур-Султане.

«В ходе встречи с Общественным штабом и со всеми инициативными группами представители комиссии отметили, что в ходе конструктивного диалога основные поднимаемые вопросы были решены, и их реализация уже осуществляется правительством Республики Казахстан», — сказано в сообщении.

Комиссия также поблагодарила жителей Мангистауской области и представителей инициативных групп за проявленное терпение. Кроме того, представители структуры призвали соблюдать режим чрезвычайного положения для сохранения общественной стабильности.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что представит план реформ для развития страны. По его словам, Казахстан станет сильным государством на мировой карте.

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Казахстан комиссия токаев
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