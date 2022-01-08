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Сатановский предупредил о готовящейся Западом войне против России

Армия
Сатановский предупредил о готовящейся Западом войне против России
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 января. Антироссийские действия западных стран свидетельствуют об их подготовке к масштабной войне с Россией. Об этом заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

По его словам, Запад продолжит реализацию любых инициатив, которые направлены против России. Именно поэтому Москве не стоит расслабляться, так как главный вопрос лишь в том, будут ли российские войска готовы к этому противостоянию.

«Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы, насколько у нас есть новые системы стратегических вооружений, превышающие все возможности американских», — пояснил Сатановский.

Он также добавил, что западные страны на протяжении нескольких веков пытается уничтожить Россию. Так, Великобритания еще в годы Крымской войны воевала против Российской империи и отправила экспедиционный корпус на полуостров, в результате чего более 22 тысяч англичан остались лежать в крымской земле.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отправка кораблей ВМС США и других стран НАТО к российским границам демонстрирует нежелание Запада вести диалог с Москвой. По словам министра, подобные действия Вашингтона подталкивают его союзников к конфронтационной политике

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