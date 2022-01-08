ОНФ: мошенники возьмут на вооружение несколько новых схем в 2022 году

Москва, 8 января. Основой для обмана граждан в наступившем году останутся стандартные схемы, однако злоумышленники будут подстраивать их под информационную повестку. Такой прогноз эксперта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой приводит агентство «Прайм».

Она выразила уверенность, что преступники продолжат наживаться на наиболее успешных технологиях, но при этом начнут видоизменять их, чтобы оставаться актуальными.

«Не исключено, что в ближайшее время, например, мы снова услышим о чудесных способах "обхода отключения от SWIFT", "легальном" занесении сведений о ревакцинации на "Госуслугах" или об очередном начислении дивидендов, пособий, страховых пенсионных начислени», — отметила Лазарева.

Правоохранительные органы ранее выявили наиболее часто используемые мошенниками слова. Они стали известны после анализа методичек одного из криминальных call-центров в Киеве.