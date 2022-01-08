Российские ученые из МГИ разработали метод автоматического нахождения цианобактерий

Севастополь, 8 января. Ученые Морского гидрофизического института разработали новый спектральный метод автоматического нахождения площадей цветения цианобактерий.

Цианобактерии или сине-зеленые водоросли являются растениями, способными вырабатывать кислород. Они наиболее близки к древним микроорганизмам, возраст которых превышает 3,5 млрд лет.

В основе своей работе исследователи МГИ использовали спутниковые данные за период 1985-2020 годов. Задача эксперимента была в применении спутниковой оптической информации высокого и среднего разрешения. Ученые изучили все особенности спектра за 35 лет и смогли реализовать новую концепцию автоматического метода нахождения цветения цианобактерий в морской среде.

Фотосинтезирующие бактерии из рода Anabaena способны выживать и размножаться в условиях марсианского грунта. Цианобактерии смогли начать размножаться как при земном давлении.