Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 17:48
17:46
Весь мир
Спасли не одну жизнь: как российские инструкторы обучили саперов ЦАР разминировать дороги
17:45
Происшествия
Один человек погиб и 49 пострадали во время массовых беспорядков в Атырауской области
17:45
Шоу-бизнес
Дочь МакSим надела платье матери для домашней фотосессии
17:44
Экономика
Российский рынок вагоностроения может сократиться в 2022 году
17:40
Спорт
Российские биатлонисты Бабиков и Резцова победили в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира
17:38
Общество
Зуд и сухость: дерматолог Петросова объяснила, чем категорически нельзя увлажнять кожу в мороз
17:35
Общество
Пассажиры рейса до Шарм-эш-Шейха более девяти часов ожидают вылета из аэропорта Пулково
17:35
Политика
Глава исполкома СНГ Лебедев рассчитывает на скорейшее восстановление порядка в Казахстане
17:32
Политика
МИД России сообщил о постепенном возвращении Казахстана к нормальной жизни
17:30
Общество
Необычных роботов-компаньонов показали на выставке новых технологий в США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российские ученые из МГИ разработали метод автоматического нахождения цианобактерий

  /   Обновлено: 08 января 2022 16:28
Наука
Российские ученые из МГИ разработали метод автоматического нахождения цианобактерий
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Севастополь, 8 января. Ученые Морского гидрофизического института разработали новый спектральный метод автоматического нахождения площадей цветения цианобактерий.

Цианобактерии или сине-зеленые водоросли являются растениями, способными вырабатывать кислород. Они наиболее близки к древним микроорганизмам, возраст которых превышает 3,5 млрд лет.

В основе своей работе исследователи МГИ использовали спутниковые данные за период 1985-2020 годов. Задача эксперимента была в применении спутниковой оптической информации высокого и среднего разрешения. Ученые изучили все особенности спектра за 35 лет и смогли реализовать новую концепцию автоматического метода нахождения цветения цианобактерий в морской среде.

Фотосинтезирующие бактерии из рода Anabaena способны выживать и размножаться в условиях марсианского грунта. Цианобактерии смогли начать размножаться как при земном давлении.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Российские ученые из МГИ разработали метод автоматического нахождения цианобактерий
хорошие новости россии цианобактерии мги
Комментировать