Экономист Прокудин: негативный эффект пандемии спадет после прекращения локдаунов

Москва, 8 января. Пандемия коронавируса в 2022 году будет постепенно терять свое влияние на глобальную экономику в 2022 году. Таким мнением с агентством «Прайм» поделились аналитики.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что история с пандемией будет развивать по позитивному сценарию. Это положительно отразится, в частности, и на российской экономике.

«Коллективный иммунитет человечества к COVID-19 постепенно повышается. Кроме того, страны, обладая отработанным опытом, быстрее и успешнее реагируют на новые вспышки, фармкомпании также не стоят на месте, и в 2022 году мы, скорее всего, узнаем о появлении новых более эффективных вакцин и лекарств. Успех в борьбе с пандемией окажет поддержку ценам на энергоносители и, следовательно, рублевым активам. И в целом, успех в борьбе с коронавирусом поможет всей мировой экономике перейти к более уверенной динамике», — полагает специалист.

С ним соглашается главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. По его словам, коронавирус сейчас все меньше влияет на жизнь людей и экономику.

«Если при первой волне власти так испугались проблем, что ввели тотальные локдауны, то теперь локдауны вводят все реже, а уровень вакцинации и число переболевших уверенно движутся в целом по миру от 50% к 100%. Низкий уровень смертности в Австрии, которую накрыла волна коронавируса в ноябре, и низкая смертность в ЮАР, где распространился новый штамм, однозначно указывают на уменьшение смертности, а именно высокая смертность была изначально главной проблемой», — подчеркивает он.

В 2022 году волны коронавируса еще будут фиксироваться в различных странах, однако негативный эффект для экономики сойдет на нет на фоне прекращения локдаунов после зимы, добавил Прокудин.

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что пандемия закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения. В противном случае, если вакцинация будет идти медленными темпами, волны заболеваемости можно считать до бесконечности.