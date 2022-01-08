Убийства, аресты и похищения: опубликованы данные о преступлениях экс-президента ЦАР Бозизе

Гражданское движение Talitha Koum опубликовало данные о преступлениях экс-президента Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе, совершенных им за время правления.

Расследование организации приводится на сайте медиаресурса Ndjoni Sango. Общественники собрали подробную информацию о зверствах бывшего главы государства с 2003 по 2013 годы.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как экс-президент расправлялся с неугодными и распоряжался бюджетом ЦАР.

Убийства

По данным Talitha Koum, с момента прихода к власти в марте 2003 года режим Франсуа Бозизе начал строиться на целенаправленных убийствах политических конкурентов и неудобных свидетелей.

— Аббат Жан-Клода Киламонга расстрелян в Босангоа (2003 год);

— Капитан Коянгао застрелен в районе 12-го километра Банги (2004 год);

— Лейтенант Мамаду Нгайссона Альфред (2004 год);

— Лейтенант Патрик убит в столичном баре (2005 год);

— Лейтенант Марзан Аполлинер расстрелян, а его тело сброшено в реку М'поко (2006 год);

— Старший сержант Жан Клод Санзе подвергся пыткам, а затем убит в помещении следственного отдела жандармерии. Имеются сообщения о том, что Бозизе сам руководил казнью;

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

— Полковник Кристоф Греломба и его сын Мартин Яндо;

— Полковника Обру в 7-ом районе столицы;

— Адвокат Игнаса Бандасса. 12 февраля 2006 года в аэропорту Банги его долго избивали сотрудники службы безопасности президента;

— Комиссары полиции Даниэль Сама и Эрве Сете Трепассе (2009 год);

— Полковник армии Шарль Масси, он же бывший министр, не согласный с политикой Франсуа Бозизе. Арестован в Чаде в 2009 году и передан властям ЦАР;

— Лейтенант Хасан Алкал и более десяти человек хладнокровно расстреляны лейтенантом Докабоной на кладбище Ндресс (23 марта 2013 года);

И это лишь часть списка неудобных Бозизе граждан ЦАР, которых постигла такая участь.

Аресты, немотивированные задержания и пытки

— После пожара в магазине, принадлежавшем ливанскому другу Бозизе Эль Акрасу Бассаму, бывший лидер республики лично прибыл на место происшествия. Он без суда и следствия приказал «зарезать» адвоката Симфориена Балемби и первого вице-президента экономического и социального совета ЦАР Жана Даниэля. Виновными их счел Бассаму.

— Около десяти таможенников несколько месяцев содержались в лагере Камп де Ру по личному указанию главы государства.

— Капитан Дэвид Нгайтуа, пилот вертолета Бозизе, оказался под стражей 14 мая 2012 года без каких-либо обвинений;

— Под ложным предлогом посягательства на безопасность государства арестовано несколько мигрантов. Их также лишили всего имущества и выслали из страны;

— Таможенники Бессаранга Жильбер, Хопо Гренгбо Эли, Бандатия Ален арестованы в Буаре комендантом Эме Винсентом Бозизе (дед президента) и депортированы в Боссембеле без каких-либо официальных документов;

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

— В тайную тюрьму города Боссембеле на несколько месяцев незаконно заключен бывший заместитель министра финансов Сильвена Ндутингая Серж Маньян. Его родственники не знали, где находится глава семьи, а супруга спустя время умерла, оставив пятимесячного ребенка сиротой;

— Эме Винсент Бозизе (дед президента) безнаказанно арестовывал и пытал десятки невинных людей в Банги, а также ближайших провинциях;

— Сын Бозизе Жозеф Франсуа организовал возведение Национального баскетбольного центра в местах заключения, где он содержал тех, кто его «раздражал»;

— Президент оппозиционной Демократической партии (MDREC) Жозеф Бендунга был жестоко избит по приказу главы государства. Экзекуция состоялась в университетском актовом зале, где также находились выпускники. Активист получил закрытую черепно-мозговую травму;

— Некий Деде Сомбо похищен Тедди Бозизе и подвергнут пыткам на кладбище Ндресс.

Разрушения и поджоги жилых домов

— С декабря 2005 года правительственные войска и президентская гвардия сожгли более 10 000 жилых домов и сотни деревень на северо-западе ЦАР. Как сообщали очевидцы, бойцы FACA приезжали в населенные пункты и беспорядочно расстреливали гражданских, заставляя последних бежать. Дальше начинались грабежи.

В районе Маркунда сожжено от 500 до 900 домов, в районе Батангафо зарегистрированы 2923 уничтоженные постройки;

— Масштабные разрушения в городе Пауа и по всей дороге на восток, ведущей в Нана-Барью;

— В конфликте протестантской церкви Кина Франсуа Бозизе приказал арестовать дьяконов и сжечь их дома.

Внесудебные казни

— С конца 2005 года президентская гвардия убила 119 человек на северо-западе и северо-востоке страны. Личные подразделения Бозизе, контролируемые в то время лейтенантом Эженом Нгаикоссетом (более известен как «мясник из Пауа», бывший главарь христианского ополчения «Антибалака», отвечал за личную охрану Бозизе, проводил карательные операции по подавлению восстания, вспыхнувшего на северо-западе страны в 2005 году. — Прим. ФАН) при содействии лейтенанта Эрика Дэнбоя и рядового Нганавары расстреляли из крупнокалиберных пулеметов несколько семей в населенных пунктах Нана-Барья и Бемаль в 2005 и 2006 годах. Это лишь малая часть из зарегистрированных преступлений;

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

— Массовые казни гражданских лиц в декабре 2012 года;

— Множество человеческих скелетов обнаружили в яме на территории частной резиденции Бозизе в Сассаре.

Призывы к насилию

— По инициативе бывшего президента созданы две организации — «Кокора» и «КОАК», которые распространяли оружие среди гражданского населения и подстрекали его к нападению на неугодных власти.

Экономические преступления

— В отчетах Генеральной инспекции выявлены случаи присвоения бюджетных средств семьей Бозизе. Но эти данные невозможно подтвердить документально;

— Сыновья, отдельные родственники и даже любовницы экс-президента занимались оформлением государственных закупок и выводили таким образом огромные суммы. Деньги выделялись на поддержание работы Агентства регулирования телекоммуникаций (ART) через поддельные компании. Ущерб составил несколько миллиардов франков КФА, однако точные цифры еще предстоит уточнить;

— Строительством здания министерства горнодобывающей промышленности занималась компания, акционером которой была супруга президента;

— Бозизе и его родственники несколько раз заявляли, что обладают многомиллиардным состоянием. Однако вряд ли они смогут рассказать о его происхождении;

wikipedia.org / UNDP / CC BY-SA 2.0

— Семья президента получала огромный доход за счет телекоммуникационного сектора. Бозизе контролировал лицензирование мобильных телефонов, а также систему управления международными звонками (GATEWAY);

— Отчисления приходили от крупных игроков Socatel, Enerca, Sodeca, Socaps, ARSP, Comigem и так далее. Свидетели сообщают, что компаниям приходилось платить ради продолжения работы в ЦАР;

— Кредиты, взятые у Индии на строительство цементного завода и создание национальной компании городского транспорта (SONATU), практически полностью осели в карманах экс-президента. Государству нанесен огромный экономический ущерб, который еще предстоит оценить в полной мере;

— Захват Бозизе золотоносных и алмазных рудников, изъятие камней и драгоценных металлов у частных компаний по всей стране;

— По приказу бывшего главы республики совершены крупные хищения государственных средств в рамках управления универсальным магазином «Дуала». Точный ущерб еще предстоит оценить;

«Учитывая масштабы, серьезность преступлений, а также нарушения прав человека, Talitha Koum просит правительство немедленно инициировать судебное разбирательство в Международном уголовном суде (МУС) и принять меры по задержанию Франсуа Бозизе», — значится в опубликованном документе.

Ранее лидер гражданского движения Блез Дидасьен Косимачи призвал Чад выдать экс-президента властям Центральноафриканской Республики.