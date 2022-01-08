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Обсерватория Кека зафиксировала процесс гибели красного сверхгиганта

  /   Обновлено: 08 января 2022 16:21
Наука
Обсерватория Кека зафиксировала процесс гибели красного сверхгиганта
NASA/ESA/JHU/R.Sankrit & W.Blair  /  Общественное достояние

Гонолулу, 8 января. Процесс гибели красного сверхгиганта был зафиксирован астрономами из Обсерватории Кека, расположенной на Гавайях.

Красные гиганты являются самыми большими из звезд. Последний цикл их жизни завершается взрывом сверхновой II типа, который приводит к образованию нейтронной звезды или черной дыры. Подобная вспышка была зафиксирована 16 сентября 2020 года. Телескопы, установленные в Обсерватории Кека на Гавайях, следили за красным сверхгигантом в течение 130 дней.

Новые наблюдения показали, что некоторые красные сверхгиганты могут испытывать серьезные структурные изменения, предшествующие взрыву сверхновых. Ученые отметили, что смогли обнаружить яркие выбросы, вспышку и коллапс, предшествующий взрыву.

Обсерватория Кека зафиксировала процесс гибели красного сверхгиганта
wikipedia.org / ESO/L. Calçada / CC BY 4.0

Ранее ученые предсказали, что все живое на Земле погибнет в результате превращения Солнца в красного карлика. Однако случится это только через миллиарды лет, и к тому времени у человечества будет технологическая возможность перебраться на другую планету или найти способы каким-то образом затормозить этот процесс.

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астрономия сверхновая красный гигант
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