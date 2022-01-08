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Отметившие десятую годовщину Галкин и Пугачева ни разу серьезно не ссорились в браке

  /   Обновлено: 08 января 2022 16:20
Шоу-бизнес
Отметившие десятую годовщину Галкин и Пугачева ни разу серьезно не ссорились в браке
instagram.com  /  @maxgalkinru

Москва, 8 января. Шоумен и пародист Максим Галкин и примадонна российской эстрады Алла Пугачева отпраздновали десятую годовщину свадьбы в конце прошлого года. За долгий период брака между звездными супругами ни разу не было серьезных ссор.

Юморист и певица расписались 23 декабря 2011 года, а свадьбу сыграли на следующий день после регистрации. В ноябре 2017 года пара пошла на еще более серьезный шаг — звездные супруги прошли обряд венчания. Пугачева тогда говорила, что решилась на это ради детей и мужа, пишет Teleprogramma.pro.

«А вообще браки совершаются на небесах!» — отмечала Примадонна.

Несмотря на большую разницу в возрасте, знаменитым мужу и жене комфортно вместе. По словам Галкина, он многому научился у Пугачевой. Например, шоумен признался, что гораздо более вспыльчив и менее выдержан, чем певица. Как пояснил пародист, он бы уже пару раз прикрикнул на детей, если бы не Примадонна,

«Дети не знают, что такое повышенный тон, не знают, что такое ссоры. Дети не слышали, чтобы при них кто-то выяснял отношения в доме. Поэтому они такие веселые и счастливые», — подчеркнул Галкин.

До начала отношений с юмористом Пугачева была замужем за королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. По прошествии многих лет именитая певица начала считать этот брак ошибкой.

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галкин пугачева знаменитости
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