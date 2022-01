Банковская группа Citigroup намерена уволить всех сотрудников, не привившихся от COVID-19

Вашингтон, 8 января. Сотрудники одного из крупнейших банков США Citigroup, которые не были вакцинированы от COVID-19, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск и уволены в конце месяца. Об этом сообщил представитель компании.

Финансовое учреждение объявило о планах ввести новые правила вакцинации в октябре и теперь стало первым крупным банком Уолл-стрит, который выполняет строгий мандат на вакцинацию. По словам представителя Citigroup, этот шаг связан с тем, что финансовая индустрия пытается вернуть работников в офисы и вернуться к обычной работе в то время, когда страна переживает резкий рост заболеваемости из-за распространения варианта «Омикрон». Источник в компании сообщил, что на данный момент более 90% сотрудников Citigroup прошли вакцинацию, и эта цифра быстро растет, добавив, что сроки выполнения обязательной вакцинации могут различаться для сотрудников разных филиалов.

No jab, no job: Citigroup to fire unvaccinated staff this month - memo https://t.co/BKuhEg0ucw