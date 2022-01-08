Банковская группа Citigroup намерена уволить всех сотрудников, не привившихся от COVID-19

Вашингтон, 8 января. Сотрудники одного из крупнейших банков США Citigroup, которые не были вакцинированы от COVID-19, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск и уволены в конце месяца. Об этом сообщил представитель компании.

Финансовое учреждение объявило о планах ввести новые правила вакцинации в октябре и теперь стало первым крупным банком Уолл-стрит, который выполняет строгий мандат на вакцинацию. По словам представителя Citigroup, этот шаг связан с тем, что финансовая индустрия пытается вернуть работников в офисы и вернуться к обычной работе в то время, когда страна переживает резкий рост заболеваемости из-за распространения варианта «Омикрон». Источник в компании сообщил, что на данный момент более 90% сотрудников Citigroup прошли вакцинацию, и эта цифра быстро растет, добавив, что сроки выполнения обязательной вакцинации могут различаться для сотрудников разных филиалов.

No jab, no job: Citigroup to fire unvaccinated staff this month - memo https://t.co/BKuhEg0ucw — finclout (@finclout) January 8, 2022

Другие крупные банки Уолл-стрит, в том числе Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase, рекомендуют непривитым сотрудникам работать из дома, но ни один из них еще не имеет планов увольнения сотрудников из-за отсутствия прививок. Помимо Citigroup несколько других крупных американских компаний, включая Google и United Airlines, ввели политику «нет вакцинации — нет работы».

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Банк заявил, что он соблюдает политику администрации президента США Джо Байдена, которая требует, чтобы все работники, работающие с государственными контрактами, были полностью вакцинированы, поскольку правительство является «крупным и важным» клиентом. В то же время, руководство Citigroup заявило, что рассмотрит в каждом конкретном случае исключения по религиозным или медицинским соображениям, или любые другие условия, предусмотренные законодательством штата или местным законодательством.

Профессор Колумбийской бизнес-школы Адам Галинский, который консультирует компании по стратегиям возвращения к офисной работе, сказал, что многие компании изначально приветствовали мандат Белого дома на вакцинацию.

«Однако компании признают, что мандат Байдена может не пройти слушания в консервативном Верховном суде. Если это не сработает, то им придется что-то делать», — говорит он.

Эксперты полагают, что Citigroup может столкнуться с целым рядом проблем, в том случае, если компания действительно приступит к увольнениям непривитых сотрудников.

«Реализация этой политики будет затруднена. Проблема здесь в том, что существует множество различных законов, которые влияют на это. Citi придется адаптировать свою политику к законодательству штата, и во многих случаях в городах и муниципалитетах будут действовать другие правила, которые могут потребовать еще большего сокращения», — сказал Чейз Хаттауэй, партнер юридической фирмы RumbergerKirk.

В то же время партнер юридической фирмы Hall Booth Smith Жаклин Воронова считает, что решение о вакцинации сотрудников может быть принято в качестве одного из пунктов корпоративной политики, что позволит компании избежать возможных судебных исков со стороны уволенных сотрудников.

«Частному работодателю разрешается определять свою собственную политику. И если Citi хочет ввести обязательную политику вакцинации, они могут это сделать», — утверждает она.

Global Look Press / Michael Nigro / Keystone Press Agency

Указ об обязательной вакцинации, принятый Джо Байденом, стал предметом острых разногласий в Соединенных Штатах. Многие республиканцы критикуют это решение, называя его превышением федеральных полномочий.

В пятницу Верховный суд США заслушал аргументы по поводу просьб республиканских государственных чиновников и бизнес-групп заблокировать указ Байдена, действие которого касается фирм, число сотрудников которых превышает 100 человек.