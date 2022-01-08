Новый «Человек-паук» обошел «Мстителей: Финал» по сборам в России

Москва, 8 января. Супергеройский блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом, снятым по комиксам, на российском кинорынке. Это подтверждают данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Новый «Человек-паук», вышедший в прокат в России в середине декабря, собрал уже 2,58 млрд рублей, тогда как сборы «Мстителей: Финал» остановились на отметке в 2,57 млрд рублей. Однако предпродажи свежей части о Питере Паркере составили 197 тыс. рублей, а у «Финала» — 310 тыс. рублей.

По сюжету, Паркер (Том Холланд) в попытке стереть из памяти людей образ Человека-паука нарушает заклинание. В итоге в его мир попадают злодеи из других вселенных. Создатели картины готовят уже новую трилогию о пауке, роль останется за Холландом. Пока неизвестно, будет ли Зендея играть девушку главного героя или покинет проект.

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