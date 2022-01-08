Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 17:47
17:46
Весь мир
Спасли не одну жизнь: как российские инструкторы обучили саперов ЦАР разминировать дороги
17:45
Происшествия
Один человек погиб и 49 пострадали во время массовых беспорядков в Атырауской области
17:45
Шоу-бизнес
Дочь МакSим надела платье матери для домашней фотосессии
17:44
Экономика
Российский рынок вагоностроения может сократиться в 2022 году
17:40
Спорт
Российские биатлонисты Бабиков и Резцова победили в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира
17:38
Общество
Зуд и сухость: дерматолог Петросова объяснила, чем категорически нельзя увлажнять кожу в мороз
17:35
Общество
Пассажиры рейса до Шарм-эш-Шейха более девяти часов ожидают вылета из аэропорта Пулково
17:35
Политика
Глава исполкома СНГ Лебедев рассчитывает на скорейшее восстановление порядка в Казахстане
17:32
Политика
МИД России сообщил о постепенном возвращении Казахстана к нормальной жизни
17:30
Общество
Необычных роботов-компаньонов показали на выставке новых технологий в США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новый «Человек-паук» обошел «Мстителей: Финал» по сборам в России

Общество
Новый «Человек-паук» обошел «Мстителей: Финал» по сборам в России
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Москва, 8 января. Супергеройский блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом, снятым по комиксам, на российском кинорынке. Это подтверждают данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Новый «Человек-паук», вышедший в прокат в России в середине декабря, собрал уже 2,58 млрд рублей, тогда как сборы «Мстителей: Финал» остановились на отметке в 2,57 млрд рублей. Однако предпродажи свежей части о Питере Паркере составили 197 тыс. рублей, а у «Финала» — 310 тыс. рублей.

По сюжету, Паркер (Том Холланд) в попытке стереть из памяти людей образ Человека-паука нарушает заклинание. В итоге в его мир попадают злодеи из других вселенных. Создатели картины готовят уже новую трилогию о пауке, роль останется за Холландом. Пока неизвестно, будет ли Зендея играть девушку главного героя или покинет проект.

Ранее актриса Инна Королева рассказала о трудностях на съемках седьмого сезона сериала «Сваты». По ее словам, авторам пришлось неоднократно переписывать сценарий.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Новый «Человек-паук» обошел «Мстителей: Финал» по сборам в России
фильм прокат человек-паук
Комментировать