Посольства Армении и Белоруссии в РФ получили электронные письма с угрозами

Москва, 8 января. Армянское и белорусское посольства в России получили письма с угрозами из-за ситуации в Казахстане. Об этом сообщили представители дипмиссий.

В электронном письме говорится, что здания посольств могут заминировать. Сотрудники быстро отреагировали на угрозу и передали сообщения в правоохранительные органы. Специалисты проверили помещения, но не нашли взрывных устройств

«Они сейчас разбираются», — сообщил представитель посольства Армении РИА Новости.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни января. Они быстро охватили несколько городов, в результате беспорядков погибли люди. В республике работают миротворцы ОДКБ для стабилизации обстановки.