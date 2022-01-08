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Песков: Путин был один на рождественской службе из-за пандемии коронавируса

Политика
Песков: Путин был один на рождественской службе из-за пандемии коронавируса
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 8 января. Президент России Владимир Путин был один на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево из соображений эпидемиологической безопасности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что число граждан, которые могли присутствовать на службе, пришлось сократить. Причиной является пандемия коронавируса.

«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина (отсутствия других прихожан. — Прим. ФАН) одна: эпидемиологические предосторожности», — сказал Песков в эфире радио «Говорит Москва».

Ранее Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. В ходе обращения он отметил, что соответствующий праздник объединяет людей вокруг высоких духовных ценностей.

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