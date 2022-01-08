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Германия прекратила экспорт вооружений в Казахстан

  /   Обновлено: 08 января 2022 16:24
Весь мир
Германия прекратила экспорт вооружений в Казахстан
pixabay.com  / 

Берлин, 8 января. Власти Германии прекратили поставки вооружений в Казахстан. Решение принято правящей коалицией в связи с обострением обстановки в стране. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на свои источники в кабинете министров.

В последние годы Берлин, среди прочего, поставлял в Казахстан охотничьи и спортивные винтовки, системы технической разведки и легкие вертолеты. Также, по данным Боннского международного центра конверсии (BICC), Германия продала Казахстану несколько сотен пистолетов фирмы Sig Sauer для службы безопасности президента и спецподразделения «Арыстан».

В 2021 году объем оборонного экспорта между двумя странами составил 2,2 млн. евро.

Ранее, как сообщают ИноСМИ, на обострение обстановки в стране отреагировала немецкая пресса. На фоне решения об отправке в Казахстан российских десантников газета Der Tagesspiegel написала, что данный шаг якобы «поставит Алма-Ату в полную зависимость от Москвы».

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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