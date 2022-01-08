Необычных роботов-компаньонов показали на выставке новых технологий в США

Механического питомца, способного утешить человека, представили на CES 2022 в Лас-Вегасе. Робот легонько «покусывает» пальцы своего владельца, избавляя его от стресса.

Новинку разработала японская компания. Производитель впервые представил изобретение и сразу привлек внимание потенциальных покупателей, однако получил неоднозначные отзывы. В частности, один из посетителей выставки назвал робота «самым странным продуктом, который он видел». Тем не менее, любители гаджетов, страдающие от тревожности, оценили «кусачего» малыша по достоинству.

«Этот милый робот может стать незаменимым для вас. Если вы засунете ему палец в рот, он начнет легонько сжимать ваш палец, как это обычно делают маленькие животные или младенцы, это должно вызывать у пользователя ощущение покоя», — объяснила менеджер компании Сайя Окуда.

Также компания привезла на выставку еще одну любопытную игрушку, которая уже стала хитом продаж в Японии. Это робот-компаньон, который поможет создаст комфортные условия для своего владельца и заменить настоящих домашних животных.

«Эту модель выпустили еще в 2018 году. Это терапевтический робот, его хвост виляет, когда вы его гладите. Игрушка ориентирована на людей, которые из-за аллергии на животных или по иным причинам не могут себе позволить завести настоящее домашнее животное», — отметила девушка.

Робот, напоминающий меховую подушку с хвостом, уже совсем скоро поступит на рынки всего мира и станет доступен для потребителей.