Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 17:47
17:46
Весь мир
Спасли не одну жизнь: как российские инструкторы обучили саперов ЦАР разминировать дороги
17:45
Происшествия
Один человек погиб и 49 пострадали во время массовых беспорядков в Атырауской области
17:45
Шоу-бизнес
Дочь МакSим надела платье матери для домашней фотосессии
17:44
Экономика
Российский рынок вагоностроения может сократиться в 2022 году
17:40
Спорт
Российские биатлонисты Бабиков и Резцова победили в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира
17:38
Общество
Зуд и сухость: дерматолог Петросова объяснила, чем категорически нельзя увлажнять кожу в мороз
17:35
Общество
Пассажиры рейса до Шарм-эш-Шейха более девяти часов ожидают вылета из аэропорта Пулково
17:35
Политика
Глава исполкома СНГ Лебедев рассчитывает на скорейшее восстановление порядка в Казахстане
17:32
Политика
МИД России сообщил о постепенном возвращении Казахстана к нормальной жизни
17:30
Общество
Необычных роботов-компаньонов показали на выставке новых технологий в США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Необычных роботов-компаньонов показали на выставке новых технологий в США

Общество

Механического питомца, способного утешить человека, представили на CES 2022 в Лас-Вегасе. Робот легонько «покусывает» пальцы своего владельца, избавляя его от стресса. 

Новинку разработала японская компания. Производитель впервые представил изобретение и сразу привлек внимание потенциальных покупателей, однако получил неоднозначные отзывы. В частности, один из посетителей выставки назвал робота «самым странным продуктом, который он видел». Тем не менее, любители гаджетов, страдающие от тревожности, оценили «кусачего» малыша по достоинству.

«Этот милый робот может стать незаменимым для вас. Если вы засунете ему палец в рот, он начнет легонько сжимать ваш палец, как это обычно делают маленькие животные или младенцы, это должно вызывать у пользователя ощущение покоя», — объяснила менеджер компании Сайя Окуда.

Также компания привезла на выставку еще одну любопытную игрушку, которая уже стала хитом продаж в Японии. Это робот-компаньон, который поможет создаст комфортные условия для своего владельца и заменить настоящих домашних животных.

«Эту модель выпустили еще в 2018 году. Это терапевтический робот, его хвост виляет, когда вы его гладите. Игрушка ориентирована на людей, которые из-за аллергии на животных или по иным причинам не могут себе позволить завести настоящее домашнее животное», — отметила девушка.

Робот, напоминающий меховую подушку с хвостом, уже совсем скоро поступит на рынки всего мира и станет доступен для потребителей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Необычных роботов-компаньонов показали на выставке новых технологий в США
сша наука технологии роботы лас-вегас робототехника ces 2022
Комментировать