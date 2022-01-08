Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 17:46
17:46
Весь мир
Спасли не одну жизнь: как российские инструкторы обучили саперов ЦАР разминировать дороги
17:45
Происшествия
Один человек погиб и 49 пострадали во время массовых беспорядков в Атырауской области
17:45
Шоу-бизнес
Дочь МакSим надела платье матери для домашней фотосессии
17:44
Экономика
Российский рынок вагоностроения может сократиться в 2022 году
17:40
Спорт
Российские биатлонисты Бабиков и Резцова победили в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира
17:38
Общество
Зуд и сухость: дерматолог Петросова объяснила, чем категорически нельзя увлажнять кожу в мороз
17:35
Общество
Пассажиры рейса до Шарм-эш-Шейха более девяти часов ожидают вылета из аэропорта Пулково
17:35
Политика
Глава исполкома СНГ Лебедев рассчитывает на скорейшее восстановление порядка в Казахстане
17:32
Политика
МИД России сообщил о постепенном возвращении Казахстана к нормальной жизни
17:30
Общество
Необычных роботов-компаньонов показали на выставке новых технологий в США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пользователи Metacritic назвали «Наследников» лучшим сериалом 2021 года

Общество
Пользователи Metacritic назвали «Наследников» лучшим сериалом 2021 года
Кадр из сериала «Наследники»

Лос-Анджелес, 8 января. Сайт-агрегатор рецензий Metacritic составил рейтинги лучших фильмов и сериалов 2021 года. Победителей определяли с помощью голосования пользователей, по итогам которого лидером среди сериалов стали «Наследники».

Пользователи Metacritic отдали «Наследникам» 1404 очка. Второе место занял анимационный проект «Аркейн», набравший 805 очков. Кроме того, в первую пятерку лидеров вошли «Мейр из Исттауна» (682 очка), «Игра в кальмара» (658) и «Ванда/Вижн» (584).

Среди полнометражных фильмов лидером оказалась «Дюна» Дени Вильнева, которой отдали 2557 очков. На второе место попала лента «Белфаст» (2465 очков). Также в топ-5 включили проекты «CODA: Ребенок глухих родителей» (1103 очка), «Агнец» (1013) и «Власть пса» (1008).

Ранее был составлен рейтинг самых кассовых фильмов, выходивших в России в 2021 году. Первое место по сборам занял сиквел «Венома».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пользователи Metacritic назвали «Наследников» лучшим сериалом 2021 года
сериал наследники metacritic
Комментировать