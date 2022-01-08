Пользователи Metacritic назвали «Наследников» лучшим сериалом 2021 года

Лос-Анджелес, 8 января. Сайт-агрегатор рецензий Metacritic составил рейтинги лучших фильмов и сериалов 2021 года. Победителей определяли с помощью голосования пользователей, по итогам которого лидером среди сериалов стали «Наследники».

Пользователи Metacritic отдали «Наследникам» 1404 очка. Второе место занял анимационный проект «Аркейн», набравший 805 очков. Кроме того, в первую пятерку лидеров вошли «Мейр из Исттауна» (682 очка), «Игра в кальмара» (658) и «Ванда/Вижн» (584).

Среди полнометражных фильмов лидером оказалась «Дюна» Дени Вильнева, которой отдали 2557 очков. На второе место попала лента «Белфаст» (2465 очков). Также в топ-5 включили проекты «CODA: Ребенок глухих родителей» (1103 очка), «Агнец» (1013) и «Власть пса» (1008).

Ранее был составлен рейтинг самых кассовых фильмов, выходивших в России в 2021 году. Первое место по сборам занял сиквел «Венома».