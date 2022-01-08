Sohu: попытки ВВС США перехватить российские Ту-95 у Аляски обернулись полным провалом

Пекин, 8 января. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС приблизились к территории США после чего несколько часов подряд «водили за нос» американские истребители. Об этом пишет китайское издание Sohu.

В публикации отмечается, что в последнее время активность авиации Военно-воздушных сил США вблизи российских границ значительно возросла. Американские военные самолеты регулярно совершают полеты в районе черноморских границ России. В ответ на действия американских военных ВКС РФ приходится поднимать в воздух свои истребители для перехвата незваных гостей, передает «ПолитРоссия».

Однако недавно Россия решила прибегнуть к той же тактике, что и американцы. Москва отправила свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС к границам США в районе Аляски. Российские самолеты вошли в зону действия американских систем противовоздушной обороны и несколько раз приближались к воздушному пространству США.

Самолеты ВВС США были подняты в небо на перехват российских Ту-95МС, однако их усилия обернулись полным провалом. Американские истребители F-22 несколько раз приближались к бомбардировщикам ВКС РФ, пытаясь вынудить их сменить курс, однако российские пилоты несколько часов «водили за нос» экипажи самолетов ВВС США.

«F-22 поднялись в воздух для сопровождения российских самолетов, но бомбардировщики смогли прорваться сквозь них и успешно вошли в опознавательную зону ПВО Северной Америки, проведя там несколько часов», — говорится в публикации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и другие западные страны обложили Россию со всех сторон своими военными базами. При этом Запад активно нагнетает военную истерию у российских границ.