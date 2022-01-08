Южная Корея согласилась разблокировать активы Ирана в своих банках

Сеул, 8 января. Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о согласии правительства страны разморозить активы Ирана в своих банках. Эта информация была опубликована после встречи в Вене первого замглавы МИД государства Чхве Чжон Гона с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Али Багери Кани. Последний в настоящее время представляет Тегеран на переговорах по восстановлению ядерной сделки.

Iran says its blocked assets in South Korea, Iraq to be released soonhttps://t.co/f5jr1hWEvt pic.twitter.com/pn6DIfXUqI — AVA TODAY (@ava_today) January 7, 2022

Как сообщается, дипломаты обсудили двухсторонние отношения между Сеулом и Тегераном. Между ними была достигнута договоренность о проведении консультаций касательно возвращения Ирану долга Кореи. После встречи Чхве Чжон Гон сказал, что этот разговор должен ускорить процесс развития связей между двумя странами. В свою очередь, Али Багери Кани положительно оценил визит южнокорейского дипломата в Вену для переговоров о разморозке активов, назвав это позитивным знаком.

Встреча прошла в представительстве Ирана в Вене по инициативе Сеула. Глава МИД Южной Кореи объяснил инициативу продолжающейся работой по возвращению Ирану задолженности. Несмотря на место проведения, встреча не имела прямой связи с проходящими здесь переговорами по ядерной сделке, однако Чхве Чжон Гон выразил надежду на успешное возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Дипломаты согласились, что неоправданный отказ Сеула отдать Тегерану его законные средства станет «темным пятном» в отношениях двух стран, поэтому данная проблема должна быть решена как можно скорее. Багери Кани подчеркнул, что эта тема не должна зависеть от исхода переговоров по возвращению к СВПД или от санкций со стороны США.

Iran’s top negotiator meets with South Korea’s deputy foreign minister in Vienna to discuss release of Iran’s frozen assets in Seoul. https://t.co/HJ3ErHIMZo — P00YA (@rezvan_3) January 7, 2022

В прошлом году вопрос долга Южной Кореи перед Ираном неоднократно поднимался на уровне двух правительств. Еще с начала 2021-го Сеул заявлял о готовности передать Тегерану 1 млрд долларов (общая сумма долга по различным данным колеблется от 7 до 8,5 млрд), однако до сих пор существенных подвижек по этой теме так и не было достигнуто. Основным препятствием являются антииранские санкции, из-за которых активы Исламской Республики и были заморожены на счетах двух южнокорейских банков.

В Сеуле предлагали вернуть часть долга путем поставки медицинских средств и оборудования, однако такой вариант в Тегеране отклонили. После неоднократных попыток ускорить процесс разблокировки Иран начал ограничивать импорт из Южной Кореи, что вызвало у последней глубокую обеспокоенность.