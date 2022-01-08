Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 16:16
16:15
Политика
Песков: Путин был один на рождественской службе из-за пандемии коронавируса
16:12
Происшествия
Зрителей цирка эвакуировали во время представления в Ярославле
16:11
Политика
Депутат Госдумы Делягин рассказал, как власти Казахстана могут преодолеть экономический кризис в стране
16:11
Общество
CDC сообщил о «широком спектре симптомов» при заражении омикрон-штаммом COVID-19
16:09
Происшествия
Пьяный мужчина погиб под колесами поезда в Сочи
16:08
Общество
Основательница гатчинского фестиваля «Литература и кино» Ягибекова умерла в 79 лет
16:06
Общество
Пользователи Metacritic назвали «Наследников» лучшим сериалом 2021 года
16:03
Армия
Sohu: попытки ВВС США перехватить российские Ту-95 у Аляски обернулись полным провалом
16:03
Происшествия
Внештатного корреспондента RT Обищенко задержали в охваченном протестами Казахстане
16:03
Общество
Петербурженка спасла от смерти двух мини-пигов и приютила их у себя в квартире
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Vygon Consulting: Россия к 2030 году опередит Австралию по объему производства СПГ

  /   Обновлено: 08 января 2022 16:00
Экономика
Vygon Consulting: Россия к 2030 году опередит Австралию по объему производства СПГ
wikipedia.org  /  PD

Москва, 8 января. Россия к 2030 году опередит по объемам производства сжиженного газа (СПГ) нынешнего лидера в этой сфере — Австралию. Об этом в беседе с РИА Новости заявила старший консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова.

Через пять-восемь лет РФ станет третьим по объему мощностей поставщиком СПГ в мире. Она не сосредотачивается только на экспорте трубопроводного газа. Напротив, доля СПГ в продажах за рубеж вырастет с 16% в 2020 году до 28% в 2025-м. По оценкам экспертов, к 2030 году показатель составит 33%. Во многом это станет возможным благодаря монетизации газа в удаленных от единой системы газоснабжения регионах, отмечает Колбикова.

«В 2027–2030 годах Россия войдет в топ-3 стран по объему мощностей сжижения газа, опередив Австралию», — считает специалист.

Сейчас Австралия обладает самыми большими возможностями по производству СПГ, на втором месте находится, Катар, на третьем — США. При этом объем газа, который поступал на американские СПГ-заводы в декабре, вышел на рекордный уровень. Это позволило им значительно нарастить поставки топлива в Европу.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Vygon Consulting: Россия к 2030 году опередит Австралию по объему производства СПГ
австралия прогноз спг сжиженный газ экспорт газа
Комментировать