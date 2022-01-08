Vygon Consulting: Россия к 2030 году опередит Австралию по объему производства СПГ

Москва, 8 января. Россия к 2030 году опередит по объемам производства сжиженного газа (СПГ) нынешнего лидера в этой сфере — Австралию. Об этом в беседе с РИА Новости заявила старший консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова.

Через пять-восемь лет РФ станет третьим по объему мощностей поставщиком СПГ в мире. Она не сосредотачивается только на экспорте трубопроводного газа. Напротив, доля СПГ в продажах за рубеж вырастет с 16% в 2020 году до 28% в 2025-м. По оценкам экспертов, к 2030 году показатель составит 33%. Во многом это станет возможным благодаря монетизации газа в удаленных от единой системы газоснабжения регионах, отмечает Колбикова.

«В 2027–2030 годах Россия войдет в топ-3 стран по объему мощностей сжижения газа, опередив Австралию», — считает специалист.

Сейчас Австралия обладает самыми большими возможностями по производству СПГ, на втором месте находится, Катар, на третьем — США. При этом объем газа, который поступал на американские СПГ-заводы в декабре, вышел на рекордный уровень. Это позволило им значительно нарастить поставки топлива в Европу.