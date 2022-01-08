Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 16:16
16:15
Политика
Песков: Путин был один на рождественской службе из-за пандемии коронавируса
16:12
Происшествия
Зрителей цирка эвакуировали во время представления в Ярославле
16:11
Политика
Депутат Госдумы Делягин рассказал, как власти Казахстана могут преодолеть экономический кризис в стране
16:11
Общество
CDC сообщил о «широком спектре симптомов» при заражении омикрон-штаммом COVID-19
16:09
Происшествия
Пьяный мужчина погиб под колесами поезда в Сочи
16:08
Общество
Основательница гатчинского фестиваля «Литература и кино» Ягибекова умерла в 79 лет
16:06
Общество
Пользователи Metacritic назвали «Наследников» лучшим сериалом 2021 года
16:03
Армия
Sohu: попытки ВВС США перехватить российские Ту-95 у Аляски обернулись полным провалом
16:03
Происшествия
Внештатного корреспондента RT Обищенко задержали в охваченном протестами Казахстане
16:03
Общество
Петербурженка спасла от смерти двух мини-пигов и приютила их у себя в квартире
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину из-за посещения Крыма

  /   Обновлено: 08 января 2022 16:01
Общество
Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Киев, 8 января. Украинские пограничники запретили российскому актеру въезд в страну из-за посещения Крыма. Об этом сообщил пресс-центр украинской погранслужбы.

Имя артиста в сообщении пресс-центра не называется. Указано, что россиянину 34 года, и он прибыл в аэропорт Борисполь рейсом из Стамбула. Работники контрольно-пропускного пункта установили, что актер ранее посещал Крым. Российскому артисту запретили въезд на Украину на три года из-за визита на полуостров.

«Там он участвовал в съемках российского сериала», — уточнила погранслужба.

Как утверждают источники «Украинской правды», речь идет о Вячеславе Чепурченко. Он принимал участие в съемках сериала «Гурзуф» в Крыму.

Ранее украинские пограничники не разрешили въехать в страну российской актрисе. Ей тоже запретили посещение Украины на три года из-за визита в Крым.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину из-за посещения Крыма
украина актер пограничники чепурченко
Комментировать