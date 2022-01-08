Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Киев, 8 января. Украинские пограничники запретили российскому актеру въезд в страну из-за посещения Крыма. Об этом сообщил пресс-центр украинской погранслужбы.

Имя артиста в сообщении пресс-центра не называется. Указано, что россиянину 34 года, и он прибыл в аэропорт Борисполь рейсом из Стамбула. Работники контрольно-пропускного пункта установили, что актер ранее посещал Крым. Российскому артисту запретили въезд на Украину на три года из-за визита на полуостров.

«Там он участвовал в съемках российского сериала», — уточнила погранслужба.

Как утверждают источники «Украинской правды», речь идет о Вячеславе Чепурченко. Он принимал участие в съемках сериала «Гурзуф» в Крыму.

Ранее украинские пограничники не разрешили въехать в страну российской актрисе. Ей тоже запретили посещение Украины на три года из-за визита в Крым.