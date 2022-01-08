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«Так же начинал»: аналитик сравнил Ротенберга с главным тренером сборной по футболу Карпиным
Спорт
«Так же начинал»: аналитик сравнил Ротенберга с главным тренером сборной по футболу Карпиным
wikipedia.org  /  Sergey Mozhaev 1988 / CC BY-SA 4.0

Назначению Романа Ротенберга в качестве главного тренера хоккейного клуба СКА не стоит удивляться, это логично, заявил в комментарии ФАН спортивный аналитик и журналист, продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным» Виктор Ладненко.

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга 4 января объявил об изменениях в штабе клуба. Главным тренером команды был назначен 40-летний Роман Ротенберг. Примечательно, что новый наставник хоккейного клуба никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне, дипломированным тренером стал только в мае 2019 года. Но многие эксперты не считают это проблемой, напротив, богатый административный опыт, по их мнению, может помочь команде.

Спортивный журналист Виктор Ладненко в беседе с корреспондентом ФАН сравнил новоиспеченного тренера петербургской команды с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным, отметив, что Карпин на старте своей карьеры был далек от тренерства.

«Валерий Карпин начинал свою тренерскую карьеру так же, как и Роман Ротенберг сейчас. Шел 2009 год, будучи генеральным директором «Спартака», он назначил сам себя главным тренером вместо Микаэля Лаудрупа. И если у Ротенберга есть тренерская лицензия, то у Карпина на тот момент не было совсем ничего. Он вообще хотел не в футбол, а в бизнес, и успешно им занимался. В итоге Карпин — главный тренер сборной России. И это высшая ступень для любого, кто начинает свой путь, расставляя на поле фишечки и раздавая манишки», — сказал он.

«Так же начинал»: аналитик сравнил Ротенберга с главным тренером сборной по футболу Карпиным
Global Look Press / Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Напомнил Ладненко и о профессиональном пути экс-наставника российской футбольной сборной и главного тренера венгерского клуба «Ференцварош» Станислава Черчесова.

«Станислав Саламович в свое время приехал в тот же «Спартак» спортивным директором со схожей риторикой о том, что тренерство его не особо занимает. Потом он аккуратно сбросил главного тренера Федотова и спокойно работал, даже вице-чемпионом стал. Так что удивляться назначению Ротенберга не стоит. В нашей системе координат в любых видах спорта это в порядке вещей», — заключил журналист.

«Так же начинал»: аналитик сравнил Ротенберга с главным тренером сборной по футболу Карпиным
Pr Scr ruptly.tv / Ruptly.tv

Ранее известный журналист, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на новость о том, что первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг стал главным тренером хоккейной команды из Петербурга СКА. Комментатор поделился язвительным комментарием со своими подписчиками.

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