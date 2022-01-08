Ученые из университета имени Бен-Гуриона заставили рыб управлять аквариумом на колесах

Беэр-Шева, 8 января. Рыбы научились управлять компактным транспортным средством. Журнал Behavioral Brain Research опубликовал статью об исследовании ученых из университета имени Бен-Гуриона в Израиле.

Специалисты сконструировали особый аквариум для рыб на колесах. Они поместили емкость с рыбами на специальную передвижную базу. Особый прибор отслеживал движения внутри аквариума и посылал соответствующие сигналы в колеса транспортного средства.

Для организации движения рыб исследователи расставили приманки в емкости с водой. Когда животные направлялись в определенные стороны, транспортное средство следовало их движению. В дальнейшем рыбы научились самостоятельно управлять электромобилем.

Уникальная рыбка с крошечным мозгом, которая обитает в Мьянме, оказалась представительницей нового вида из рода Danionella. Существо имеет прозрачные тело и голову.