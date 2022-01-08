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Украинский министр Лезебная допустила возможность отказа от выплаты пенсий

  /   Обновлено: 08 января 2022 15:48
Экономика
Украинский министр Лезебная допустила возможность отказа от выплаты пенсий
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Киев, 8 января. Выплаты пенсионерам Украины в ближайшее время могут быть уменьшены или полностью отменены. Об этом заявила министр соцполитики Марина Лезебная.

Население страны стремительно уменьшается. Демографический кризис подтверждают снижение рождаемости, рост смертности, постоянно увеличивающаяся миграция населения (за границей работают около 8 млн человек).

Также Украине скоро придется выплачивать взятые кредиты. Экономика в упадке, и на ее восстановление надежды практически нет. Это ведет к тому, что через 30 лет государство не сможет платить пенсии пожилым гражданам страны. Дело в том, что многие украинцы работают без оформления: в стране только 36% граждан в возрасте от 15 до 64 лет платят взносы в пенсионный фонд.

«Когда охват населения находится на таком низком уровне, применение строгого принципа уплаты взносов с точки зрения пригодности означает, что в конечном счете более 60 процентов людей пожилого возраста не будут получать пенсию, связанную с уплатой взносов», — цитирует Лезебную «Украина.ру».

Население уже давно приучают к мысли об отмене пенсий. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выплаты пожилым людям могут прекратиться через 10–15 лет.

Согласно данным украинского министерства социального развития, для удовлетворения базовых потребностей пенсионеру необходимо как минимум 3692 гривны (10 052 рублей).

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Все новости / Экономика / Украинский министр Лезебная допустила возможность отказа от выплаты пенсий
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