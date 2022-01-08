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«Физкульт-привет». Хулиган Росберг, назначение Ротенберга и подвиг болельщицы

Общество

Начнем первый выпуск в этом году с обсуждения главных кадровых перестановок в мире российского спорта. ФК «Краснодар» внезапно расторг контракт с Виктором Ганчаренко, а известный хоккейный функционер Роман Ротенберг стал главным тренером команды «СКА Санкт-Петербург». В чем причина таких решений, и как они повлияют на успехи спортсменов в новом году?

Поведаем и о хулиганской выходке бывшего чемпиона «Формулы-1» Нико Росберга. Зачем гонщик выпросил у соседа Ferrari F40, а затем разбил на суперкаре зеркало и нарушил правила дорожного движения? Что ждет Росберга за такое хулиганство?  

Российские экипажи из команды «КамАЗ-мастер» блистают на шестом этапе ралли «Дакар»: на радость болельщикам они заняли все призовые места в гонке. Пожелаем им удачи на новом этапе в Эр-Рияде!

Также зрителей выпуска ждет трогательная рождественская история: простая болельщица спасла менеджера клуба «Ванкувер» Брайана Гамильтона от возможности заболеть раком. Девушка вовремя отправила его к онкологу, благодаря чему, несмотря на обнаруженную опухоль, ирландец отделался легким испугом. Чем же завершилась эта достойная экранизации новогодняя сказка? Смотрите выпуск передачи «Физкульт-привет», чтобы узнать ответ на этот вопрос!

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