The Weeknd подтвердил роман с Джоли в новой песне

Лос-Анджелес, 8 января. Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, в песне Here We Go…Again раскрыл свои отношения с голливудской звездой Анджелиной Джоли.

Бывшей жене актера Брэда Питта и The Weeknd минувшим летом приписывали роман. Однако ни Джоли, ни музыкант никак не комментировали эти слухи, уходя от прямых вопросов журналистов. Первым решил нарушить молчание Тесфайе. В своем новом сингле Here We Go…Again он поет о «своей новой девушке кинозвезде».

Поклонники расценили эту песню как подтверждение отношений. Кроме того, в композиции Starry Eyes есть строчка про «девушку из грез», которая стала его реальностью. До Джоли Тесфайе встречался с супермоделью Беллой Хадид и певицей Селеной Гомес.

Звезда франшизы о расхитительнице гробниц Ларе Крофт воспитывает шестерых детей — троих от Питта и еще троих приемных. Актер надеется помириться с бывшей женой ради совместного воспитания наследников.