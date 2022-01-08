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The Weeknd подтвердил роман с Джоли в новой песне

  /   Обновлено: 08 января 2022 15:46
Шоу-бизнес
The Weeknd подтвердил роман с Джоли в новой песне
instagram.com  /  @theweeknd

Лос-Анджелес, 8 января. Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, в песне Here We Go…Again раскрыл свои отношения с голливудской звездой Анджелиной Джоли.

Бывшей жене актера Брэда Питта и The Weeknd минувшим летом приписывали роман. Однако ни Джоли, ни музыкант никак не комментировали эти слухи, уходя от прямых вопросов журналистов. Первым решил нарушить молчание Тесфайе. В своем новом сингле Here We Go…Again он поет о «своей новой девушке кинозвезде».

Поклонники расценили эту песню как подтверждение отношений. Кроме того, в композиции Starry Eyes есть строчка про «девушку из грез», которая стала его реальностью. До Джоли Тесфайе встречался с супермоделью Беллой Хадид и певицей Селеной Гомес.

Звезда франшизы о расхитительнице гробниц Ларе Крофт воспитывает шестерых детей — троих от Питта и еще троих приемных. Актер надеется помириться с бывшей женой ради совместного воспитания наследников.

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анджелина джоли роман The Weeknd
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