Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 16:15
16:15
Политика
Песков: Путин был один на рождественской службе из-за пандемии коронавируса
16:12
Происшествия
Зрителей цирка эвакуировали во время представления в Ярославле
16:11
Политика
Депутат Госдумы Делягин рассказал, как власти Казахстана могут преодолеть экономический кризис в стране
16:11
Общество
CDC сообщил о «широком спектре симптомов» при заражении омикрон-штаммом COVID-19
16:09
Происшествия
Пьяный мужчина погиб под колесами поезда в Сочи
16:08
Общество
Основательница гатчинского фестиваля «Литература и кино» Ягибекова умерла в 79 лет
16:06
Общество
Пользователи Metacritic назвали «Наследников» лучшим сериалом 2021 года
16:03
Армия
Sohu: попытки ВВС США перехватить российские Ту-95 у Аляски обернулись полным провалом
16:03
Происшествия
Внештатного корреспондента RT Обищенко задержали в охваченном протестами Казахстане
16:03
Общество
Петербурженка спасла от смерти двух мини-пигов и приютила их у себя в квартире
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Египет модернизирует систему общественного транспорта в Каире
Весь мир
Египет модернизирует систему общественного транспорта в Каире
ТАСС  /  SHAHZAIB AKBER

Каир, 8 января. Правительство Египта планирует модернизировать столичную транспортную систему до конца 2022 года. В частности, запустить скоростные автобусные линии (BRT).

Глава минтранспорта Камель эль-Вазир рассказал, что национальный проект по реконструкции автомагистрали направлен на разгрузку улиц Каира и предотвращение образования многокилометровых пробок. На реализацию программы выделено 21,5 миллиарда египетских фунтов (103,2 млрд рублей).

«В рамках модернизации планируется расширить столичную кольцевую дорогу с четырех до семи полос, добавив место для движения BRT в каждом направлении. Протяженность участка достигает 106 километров», — говорится в сообщении.

Камель эль-Вазир рассказал подробности о национальной программе. BRT — система скоростных линий на базе автобусов большой вместимости, предназначенная для предоставления более быстрых и эффективных услуг, чем предлагают обычные виды общественного транспорта.

Проект подразумевает закупку 100 экологически чистых транспортных средств, работающих на электрическом двигателе. Они оборудованы Wi-Fi, кондиционером и комфортабельным салоном.

BRT заменит микроавтобусы, движение которых полностью запретят на кольцевой дороге. На специально выделенную полосу допустят только машины скорой помощи и пожарные расчеты.

Администрация Каира также планирует оборудовать парковки рядом с автобусными остановками, чтобы водители частных автомобилей использовали новую систему. Это позволит снизить нагрузку на автомагистраль.

Камель эль-Вазир добавил, что BRT введут в эксплуатацию к 30 июня 2022 года. Строительство первых десяти станций начнется в январе. Стоимость проезда пока не определена, но цена будет доступной для простых граждан республики.

Министерство транспорта Египта также активно занимается модернизацией железной дороги. Более 132 миллиардов фунтов выделено на замену рельс и установку оповестительных и ограждающих знаков. Также в рамках национальной программы правительство заключило контракт на закупку новых вагонов российского производства.

Египетские национальные железные дороги и компания «Трансмашхолдинг» подписали соглашение на импорт 1300 железнодорожных вагонов различного класса, начиная от эконома и заканчивая первым классом.

Египет модернизирует систему общественного транспорта в Каире
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Египет модернизирует систему общественного транспорта в Каире
египет транспорт brt
Комментировать