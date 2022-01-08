Египет модернизирует систему общественного транспорта в Каире

Каир, 8 января. Правительство Египта планирует модернизировать столичную транспортную систему до конца 2022 года. В частности, запустить скоростные автобусные линии (BRT).

Глава минтранспорта Камель эль-Вазир рассказал, что национальный проект по реконструкции автомагистрали направлен на разгрузку улиц Каира и предотвращение образования многокилометровых пробок. На реализацию программы выделено 21,5 миллиарда египетских фунтов (103,2 млрд рублей).

«В рамках модернизации планируется расширить столичную кольцевую дорогу с четырех до семи полос, добавив место для движения BRT в каждом направлении. Протяженность участка достигает 106 километров», — говорится в сообщении.

Камель эль-Вазир рассказал подробности о национальной программе. BRT — система скоростных линий на базе автобусов большой вместимости, предназначенная для предоставления более быстрых и эффективных услуг, чем предлагают обычные виды общественного транспорта.

Проект подразумевает закупку 100 экологически чистых транспортных средств, работающих на электрическом двигателе. Они оборудованы Wi-Fi, кондиционером и комфортабельным салоном.

BRT заменит микроавтобусы, движение которых полностью запретят на кольцевой дороге. На специально выделенную полосу допустят только машины скорой помощи и пожарные расчеты.

Администрация Каира также планирует оборудовать парковки рядом с автобусными остановками, чтобы водители частных автомобилей использовали новую систему. Это позволит снизить нагрузку на автомагистраль.

Камель эль-Вазир добавил, что BRT введут в эксплуатацию к 30 июня 2022 года. Строительство первых десяти станций начнется в январе. Стоимость проезда пока не определена, но цена будет доступной для простых граждан республики.

Министерство транспорта Египта также активно занимается модернизацией железной дороги. Более 132 миллиардов фунтов выделено на замену рельс и установку оповестительных и ограждающих знаков. Также в рамках национальной программы правительство заключило контракт на закупку новых вагонов российского производства.

Египетские национальные железные дороги и компания «Трансмашхолдинг» подписали соглашение на импорт 1300 железнодорожных вагонов различного класса, начиная от эконома и заканчивая первым классом.