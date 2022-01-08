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«Новосталь-М» инвестирует 1,3 млрд рублей в производство кислорода под Саратовом

  /   Обновлено: 08 января 2022 15:34
Экономика
«Новосталь-М» инвестирует 1,3 млрд рублей в производство кислорода под Саратовом
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Балаково, 8 января. Входящее в холдинг «Новосталь-М» акционерное общество «Металлургический завод Балаково» планирует инвестировать 1,3 млрд рублей в производство кислорода. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Саратовской области.

Деньги будут вложены в строительство комплекса производства кислорода в городе Балаково.

«"Металлургический завод Балаково" реализует ряд крупных инвестиционных проектов. В целях обеспечения новых производственных комплексов техническими инертными газами реализуется проект по строительству комплекса производства кислорода и разделения воздуха с объемом инвестиций более 1,3 миллиарда рублей, созданием 55 рабочих мест, срок реализации — 2021–2024 годы», — уточняет ведомство.

Холдинг «Новосталь-М» ранее попал в список Федеральной антимонопольной служба (ФАС) по поводу проверки крупнейших производителей арматуры на предмет картельного сговора. Проверка была инициирована на фоне резкого роста цен на металлопродукцию.

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кислород производство кислорода новосталь-м Металлургический завод Балаково
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